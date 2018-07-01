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ERDOĞAN CENAZEDE DUYURDU: 2019 YILINA ONUN ADINI VERECEĞİZ


Erdoğan cenazede duyurdu: 2019 yılına onun adını vereceğiz
Tarih : 01 Temmuz 2018, 16:00
Puan Ver : Erdoğan Cenazede Duyurdu: 2019 Yılına Onun Adını Vereceğiz(6/10)2

Dün hayata gözlerini yuman ünlü tarihçi Fuat Gezgin, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülhane Parkı'nda toprağa verildi.

ERDOĞAN: TALİMATINI VERDİK

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette.

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Kaynak: haberinburada



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