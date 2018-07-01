Dün hayata gözlerini yuman ünlü tarihçi Fuat Gezgin, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülhane Parkı'nda toprağa verildi.

ERDOĞAN: TALİMATINI VERDİK

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette.

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Kaynak: haberinburada