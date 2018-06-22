ERDOĞAN, CANLI YAYINDA YENİ SİSTEMİN DETAYLARINI İLK KEZ ANLATTI!
Yeni sistemle ilgili detayları canlı yayında açıklayan Erdoğan, "Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Tabii bir de Cumhurbaşkanı'na bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemle ilgili detayları paylaştı. Erdoğan, "Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı ile birleşiyor. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı birleşiyor. Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz. Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu" dedi.
"ESKİ SİSTEMİN ZORLUKLARINA DEĞİNDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Yeni sistemin detaylarına değinen Erdoğan, "Demokrasi ve Cumhuriyet'in temel esası olan güçler ayrılığını daha da güçlendireceğiz. Yasama ve Yürütme pratikte aynı gücün kontrolünde oluyordu. Hükümetten gelmeyen hiçbir teklifin geçme imkanı yoktur. Göreve geldiğimizde her alanda önemli projeler gerçekleştirdik. Sonuç odaklı olmaya önem verdik. Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı.
"BAKANLIKLARIN SAYISI 16'YA DÜŞECEK"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kendi tarihimizi ve dünyadaki modelleri inceledik. Yeni modeli oluştururken kendi sorunlarımızı masaya yatırdık. Bizim sorunalarımzı diğer ülkelerden farklı görünüyor. Bu modele Türkiye modeli dedik. Çok eleştiri aldım. Varsın alayım. Patenti bize ait. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı ile birleşiyor. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı birleşiyor. Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz" dedi. Erdoğan yeni hükümet sistemine ilişkin, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor" dedi.
"CUMHURBAŞKANINA BAĞLI 8 BAŞKANLIK SÖZ KONUSU"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu" dedi.
Kaynak: haberinburada
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