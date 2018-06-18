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ERDOĞAN BİZZAT AÇIKLADI! İŞTE YENİKAPI MİTİNGİNE KATILAN KİŞİ SAYISI


Erdoğan bizzat açıkladı! İşte Yenikapı mitingine katılan kişi sayısı
Tarih : 18 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Erdoğan Bizzat Açıkladı! İşte Yenikapı Mitingine Katılan Kişi Sayısı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Samsun mitinginde vatandaşlara hitap ediyor. Dün gerçekleştirilen Yenikapı mitingiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Resmi rakamı açıklıyorum. 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Samsun'dan yeni Türkiye'nin kuruluşuna öncülük yapmasını istiyoruz. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk.

"RESMİ RAKAMI AÇIKLIYORUM"

Resmi rakamı açıklıyorum. 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu. Bu dava başka bir dava. Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık.

"SENİN GENEL BAŞKANIN NİYE ADAY OLMADI"

(Demirtaş) Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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