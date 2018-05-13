İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorulanı yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bedava konut verelim gibi bir şey ortaya attı, böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorulanı yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bedava konut verelim gibi bir şey ortaya attı, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunları da duymaya başladık. Benim memleketim bunu yutmayacaktır" dedi.

"FAİZ HER KÖTÜLÜĞÜN ANASIDIR"

Seçimden sonra faiz konusunun farklı gelişeceğini belirten Erdoğan, "Faiz konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faizi her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi. Bu bir gerçek, bizim bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka, hem yastık altındaki parayı çekelim diyeceksin, hem de bu adımları atmayacaksın Şu anda iyi yoldayız. Başbakanın açıkladığı paket, faizdeki atılan adım bizi daha iyi noktalara taşıyacak" diye konuştu.

"BEDAVA KONUT VERELİM DİYE BİR ŞEY YOK"

Erdoğan, "Birileri bedava konut verelim gibi bir şey ortaya attı, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunları da duymaya başladık. Benim memleketim bunu yutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada