ERDOĞAN, BALKON KONUŞMASINI YAPMAK İÇİN ANKARA'YA GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu geceyi İstanbul'da geçireceği, Ankara'ya yarın gideceği ve balkon konuşmasını yarın yapacağı belirtilmişti. Ancak Erdoğan sonradan kararını değiştirerek, Ankara'ya bugün geçeceği ifade edildi.
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Kaynak: haberinburada
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