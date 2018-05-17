ERDOĞAN, AK PARTİ'NİN SEÇİM STARTINI VERECEĞİ TARİHİ DUYURDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili aday adaylarının Salı günü sahaya ineceğini söyledi.
"26. DÖNEM TBMM İKİNCİ KURUCU MECLİSTİR"
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir.
Gelen kamuoyu araştırmalarımız hamdolsun iyi. Ancak araziyi de iyi tahkih etmemiz lazım.
"YENİLENEN TEŞKİLATLARIMIZ BU SEÇİM KENDİLERİNİ İSPAT EDECEK"
Yenilenen teşkilatlarımız için bu seçim, kendilerini ispat edecekleri, gösterecekleri bir seçim olacaktır.
"MİLLETVEKİLLERİMİZ SALI GÜNÜ SAHAYA İNECEK"
Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak.
Partilerde yapılan görevler bir bayrak yarışıdır. Bu süreçte aramıza yeni arkadaşlarımız da katılacaktır.
"HERKESİN GÖZÜ 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE"
İngiltere temaslarım sırasında gördüm ki, herkesi gözü 24 Haziran seçim sonuçlarında. Hâlâ 'Türkiye'de ne olur?' derdindeler.
"İNGİLTERE'DE ÇOK DUYGULANDIM"
Erdoğan İngiltere'de yaşayan Türklerin teveccühüne değinerek "Bugün çok duygulandım. PKK'lılar gösteri yapıyorlardı. Bizi sevenlerde orada onlar da onların karşısına dikiliyordu. Bir hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağımızı ona kaptırmadı. Bugün kendisini telefonla aradım tebrik ettim. Sen bu asrın Nene Hatun'u, Şerife Bacısısın dedim. O ahlaksız, bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor." dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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