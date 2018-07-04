Ysk Resmi Sonuçları Açıkladı! İşte Meclis'teki Milletvekili Dağılımı
İnsanlık Ayıbı! Denizdeki Cesedin Yanı Başında Yüzmeye Devam Ettiler
Erdoğan'ın Mazbatası Hazır! Üzerinde 11 İsmin İmzası Var
17 Yaşındaki Ecem'in Cinayetinde Korkunç Detaylar Ortaya Çıktı!
Ysk, Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
Mahalleli, 2 Çocuğu Taciz Eden Yaşlı Sapığı Sokak Ortasında Böyle Dövdü
Guti Hernandez, Beşiktaş'ı Resmen Açıkladı!
Çocuk İstismarı Yorumu Bergüzar'ı Çileden Çıkardı
Türkiye'de De Mağazası Bulunan Alman Teknoloji Devi, Teknosa'yı Alıyor
Real Madrid'den Resmi Kylian Mbappe Açıklaması!
Erdoğan, Adı Yardımcılığı İçin Geçen İsimle Bir Araya Geldi!
Montla Gelip, Etrafa Para Saçan Turisti Polis Böyle Durdurdu
Kılıçdaroğlu'nun Uykularını Kaçıracak Anketin Sonuçları Belli Oldu
Yanan Otomobilin İçinden Talihsiz Gencin Kurşunlanan Cesedi Çıktı
92 Yaşındaki Kadın, Huzurevine Gitmemek İçin Oğlunu Öldürdü
Bir Dönem Sona Erdi! Millet İttifakı Yıkıldı
Türkiye Sınırında Abd Ve Fransız Askerleri Yan Yana!
1,5 Yaşındaki Rüya'nın Anneannesi Damadına Kızdığı İçin Minik Kızı Yanına Alıp Gitmiş
Terör Örgütünün Kritik İsmi İzmir'de Yakalandı
Aziz Yıldırım Yönetiminden Ali Koç'a 14 Milyon Euroluk Enkaz!

ERDOĞAN, ADI YARDIMCILIĞI İÇİN GEÇEN İSİMLE BİR ARAYA GELDİ!


Erdoğan, adı yardımcılığı için geçen isimle bir araya geldi!
Tarih : 04 Temmuz 2018, 17:00
Puan Ver : Erdoğan, Adı Yardımcılığı İçin Geçen İsimle Bir Araya Geldi!(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı yardımcılığı için geçen BBP Başkanı Destici'yi kabul etti.

GÖRÜŞME KAPALI GFEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Adı  Yardımcılığı  İçin  Geçen  İsimle  Bir  Araya  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER