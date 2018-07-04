ERDOĞAN, ADI YARDIMCILIĞI İÇİN GEÇEN İSİMLE BİR ARAYA GELDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı yardımcılığı için geçen BBP Başkanı Destici'yi kabul etti.
GÖRÜŞME KAPALI GFEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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