Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldığında kimse bir şey demedi." diyerek ABD'ye resti çekti.

MESAJI LONDRA'DAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra ziyareti sırasında Bloomberg International'a mülakat verdi. Bloomberg'in binasında Guy Johnson'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;

Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz.Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak.Faiz tek haneliye geldiği zaman yatırımlarda patlamalar meydana geldi.Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir.Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur.Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir.Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz.Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole, doğalgaza bağımlılığımızdır.Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi.Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız.Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor.Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz.Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz.ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım.Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor.Türkiye-ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum.Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur, beraatini bekliyoruz.Atilla'yı suçlu ilan etmek, Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir.Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışı farklı olacak.Halk para politikasında sıkıntıya düştüğünde hesabı başkandan sorar.Para politikalarında etkin olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz.Merkez Bankası ilişkileri şimdi nasılsa bundan sonra da öyle devam edecek.40 gün sonra Türkiye çok farklı bir döneme uyanacak.7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım.Yaptırımları sürekli duymaktan bıktık.Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na göre İran edimlerini yerine getirdi.Bölgenin gerginliklere gitmesini istemiyoruz, bu bölge yoruldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada