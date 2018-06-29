Erdoğan, 9725 Kilometre Yol Gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı İle Görüştü
Süleymancıların Yeni Lideri Alihan Kuriş Kimdir?
Trump'dan Erdoğan'a F-35 Garantisi: Gerekli Adımları Atacağım
İtalyan Devi Juventus, Barzagli Ve Chiellini İle Sözleşme Uzattı
10 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Vatandaş Kamerasında!
3 Büyüklerin İstediği Fellaini, Kararını Verdi
Afad'tan Kayıp Leyla İçin Açıklama Geldi: Kaçırılma İhtimali Kuvvetli
Daeş Hükümlüsü 12 Kişiye İdam Cezası!
Arsenal, Fenerbahçe'nin Gündemindeki Jack Wilshere'i Serbest Bıraktı
Esenyurt'ta, Suriyeli Esnaflara Ait Türkçe Olmayan Tabelalar Sökülüyor
Boğaz'ı Dumanlar Kapladı! Tarihi Fabrika Alev Alev Yanıyor
Şenol Güneş, Negredo Defterini Kapattı: Kampa Gelmeyecek
Şırnak'ta Askeri Zırhlı Araç Şarampole Yuvarlandı: Yaralılar Var
Kayıp Muharrem İnce, Günler Sonra Ortaya Çıktı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları İle Suriye Sınırında
Şarkıcı Mahmut Tuncer 5 Yıl Hapsinin İstendiği Dava Kapsamında İfade Verdi
Kadıköy'de Akılalmaz Kaza! Gencin Pantolon Paçası Çarpan Araçta Asılı Kaldı
İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Milli Sporcu, Serbest Bırakıldı

Erdoğan, 9725 Kilometre Yol Gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Görüştü

ERDOĞAN, 9725 KİLOMETRE YOL GELEN VENEZUELA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerimizin tarihin en iyi seviyesinde olduğu Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez'i kabul etti. İkili arasındaki görüşme 40 dakika sürdü.

Tarih : 29 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Erdoğan, 9725 Kilometre Yol Gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı İle Görüştü(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9725 km yol gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde 40 dakika görüştüler.

İLİŞKİLER TARİHİN EN İYİ SEVİYESİNDE

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler bir süredir tarihin en iyi seviyesinde olarak görülüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretiyle ısınan iki ülke ilişkileri, Venezuela'nın İstanbul'da Kudüs konulu olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Zirvesi'ne destek vermesiyle iyi yönde seyretmeye devam etmişti.

SEÇİMLERİN ARDINDAN ARAMIŞTI

Sıklıkla ABD yaptırımlarının hedefi olan ve ABD'nin ablukaya aldığı ülkelerden biri olan Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan isimlerden biri olmuştu.

24 HAZİRAN'I "MUAZZAM ZAFER" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Erdoğan'ı telefonda tebrik eden Nicolas Maduro, ardından Twitter hesabında da bir mesaj paylaşmıştı. Maduro, mesajında "Venezuela'nın kardeşi ve arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'indeki seçimlerde kazandığı muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülkenin iş birliği ve dayanışma bağlarını derinleştirme iradesine vurgu yapan Nicolas Maduro, mesajını "Caracas'tan, Bolivarcı bir kucaklaşma yolluyorum" şeklinde noktalamıştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  9725  Kilometre  Yol  Gelen  Venezuela  Cumhurbaşkanı  Yardımcısı  İle  Görüştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER