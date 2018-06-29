ERDOĞAN, 9725 KİLOMETRE YOL GELEN VENEZUELA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerimizin tarihin en iyi seviyesinde olduğu Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez'i kabul etti. İkili arasındaki görüşme 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9725 km yol gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde 40 dakika görüştüler.
İLİŞKİLER TARİHİN EN İYİ SEVİYESİNDE
Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler bir süredir tarihin en iyi seviyesinde olarak görülüyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye ziyaretiyle ısınan iki ülke ilişkileri, Venezuela'nın İstanbul'da Kudüs konulu olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Zirvesi'ne destek vermesiyle iyi yönde seyretmeye devam etmişti.
SEÇİMLERİN ARDINDAN ARAMIŞTI
Sıklıkla ABD yaptırımlarının hedefi olan ve ABD'nin ablukaya aldığı ülkelerden biri olan Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan isimlerden biri olmuştu.
24 HAZİRAN'I "MUAZZAM ZAFER" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Erdoğan'ı telefonda tebrik eden Nicolas Maduro, ardından Twitter hesabında da bir mesaj paylaşmıştı. Maduro, mesajında "Venezuela'nın kardeşi ve arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti'indeki seçimlerde kazandığı muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İki ülkenin iş birliği ve dayanışma bağlarını derinleştirme iradesine vurgu yapan Nicolas Maduro, mesajını "Caracas'tan, Bolivarcı bir kucaklaşma yolluyorum" şeklinde noktalamıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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