Sosyal medya özel yayınında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sadece Akkuyu ve Sinop ile kalmayacağız. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) yayımlanan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisinin "İleride nükleer bir santralde çalışabilecek miyim? Enerjide nükleer konusunda dönüşüm ne zaman tamamlanacak?" sorusu üzerine Erdoğan, şu anda gençlerin nükleer enerji alanına ilişkin çalıştığını, kendisinin de mezun olduktan sonra bu alanda çalışabileceğini dile getirdi.

Erdoğan, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Sinop, bir üçüncü nükleer enerjinin de şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız." dedi.

AKKUYU TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını bildiren Erdoğan, "Bir yüzde 10'u, belki daha fazlasını da Sinop ile karşılayabiliriz. Üçüncüsüyle de yine aynı şekilde daha fazlasını karşılama imkanımız olacak." diye konuştu.

300 GENÇ EĞİTİM ALIYOR

Nükleer santrallerin ileri teknoloji olduğunu belirten Erdoğan, nükleer enerji alanına ilişkin eğitim almaları için yaklaşık 300 gencin Rusya'ya gönderildiğini hatırlattı.

3. SANTRALİ ÇİN İLE YAPABİLİRİZ

Türkiye'nin, nükleer santrallere ilişkin Japonya ve Fransa ile de çalışma yürüttüğünü bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onu bitirdiğimiz andan itibaren de bir o kadar, belki daha fazla gencimizi, öğrencimizi oralara göndereceğiz. Üçüncüyü de büyük ihtimalle Çin ile yapma durumumuz söz konusu. Anlaşırsak buralara da öğrenci göndereceğiz. Onlar da oralarda eğitim-öğretim alacak. Böylece Türkiye enerji ihtiyacının büyük kısmını nükleer enerjiyle karşılamış olacak. Buna ihtiyacımız var."

"ARTIK BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Erdoğan, nükleer enerji konusunda birilerinin söylediği gibi oyunlara gelmek istemediklerini vurguladı.

"Nükleer enerji çevre kirliliği tehdidi oluşturuyor." iddialarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünyada nükleer enerjiyi kullanan ülkeler, hangi ülkeler diye baktığımızda, bu işe karşı olduğunu söyleyenlerin çoğunda nükleer enerji santralleri çok sayıda var. Artık bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz de kendi nükleer enerji santralimizi yapacağız. Çünkü orada ileri teknolojiyle özellikle emisyon hacimlerinin ölçümü başarılı şekilde yapılıyor. Bizi aldatmayın. Sanki bunlar artık yapılmıyor, yok böyle bir şey. Artık bacalarda bunların emisyon hacmi ölçümlerinin hepsi yapılıyor ve bu noktada tertemiz bu enerji kullanılıyor."

"HEDEFİMİZ HEMEN GİRİŞİMLERİ BAŞLATMAK"

Erdoğan, "Biz de bunu başarılı şekilde inşallah uygulamaya koyacağız. Şu anda biliyorsunuz Akkuyu inşaatı devam ediyor. Sayın Putin ile beraber onun temel atma olayını gerçekleştirdik. Şimdi hedefimiz, ikinciyi bir an önce başlatmak, üçüncüyü başlatmak ve buralarda sizlerden istifade edeceğiz. Çünkü temiz, güvenilir enerjiye ihtiyacımız var. Bunu buralardan halledeceğiz. Bunları bitirdiğimiz anda da 10 bin kişiye istihdam sağlanacak."

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Kaynak: haberinburada