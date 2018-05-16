ERDOĞAN 13.30'DA İRAN CUMHURBAŞKANI ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞECEK
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisiyle görüşeceği açıklandı. Masada ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşma var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile görüşeceği açıklandı.
"NÜKLEER ANLAŞMA GÖRÜŞÜLECEK"
Görüşmenin gündeminin ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşma olacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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