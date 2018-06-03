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Erbakan'ın Oğlu, Milli Görüş'ün Yeni Partisini Ne Zaman Kuracağını Açıkladı

ERBAKAN'IN OĞLU, MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN YENİ PARTİSİNİ NE ZAMAN KURACAĞINI AÇIKLADI

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün yeni partisinin Temmuz ayında kurulacağını ve 2019 Yerel Seçimlerine katılacağını açıkladı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Erbakan'ın Oğlu, Milli Görüş'ün Yeni Partisini Ne Zaman Kuracağını Açıkladı(8/10)4

Milli Görüş'ün lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Manisa'da katıldığı programda üstü kapalı bir şekilde eleştirdiği Saadet Partisi yerine Milli Görüş'ün yeni partisinin Temmuz ayında kurulacağını ve 2019 Yerel Seçimlerine katılacağını ifade etti.

AK PARTİ'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA ETKİNLİĞE KATILDI

Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Yunusemre Belediyesi bahçesinde verilen iftara Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Erbakan belediye bahçesine girişinde gençler tarafından meşaleler eşliğinde 'Mücahid Erbakan' sloganlarıyla karşılandı.

PARTİNİN KURULUŞU İÇİN TARİH VERDİ

Kutlu kervanın yeniden yola revan olma vakti geldiğinin altını çizen Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı:

Yeniden Erbakan, yeniden Milli Görüş kervanı ne zaman ve nasıl yola çıkacak? Yıllardır beklediğimiz partimize, siyasi çalışmalarımıza ne zaman kavuşacağız? Bunu da son birkaç aydır ifade ettiğimiz gibi; şuandaki planımıza göre seçimler sonrasında temmuz ayı içinde abdestimizi tazelemeyi planlıyoruz. Eylül'de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz.

Fatih Erbakan'ın konuşması sık sık 'Mücahid Erbakan' sloganlarıyla kesildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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