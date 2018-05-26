EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİREN ÇOCUK 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Sivas'ta annesinin evde olmadığı sırada camdan dışarıyı seyreden 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Sivas'ta Huzur Mahallesi'nde bulunan Özbelsan TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, Murat-Nazlıgül Çiftçi çiftinin 3 çocuğundan ortancasını olan ortaokul öğrencisi, epilepsi hastası 12 yaşındaki Enes Çiftçi, annesinin hastanede çalıştığı için evde olmadığı sırada 8'inci katta bulunan evlerinin penceresinden dışarıyı seyretmeye başladı. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren ve dengesini kaybeden Enes 8'inci kattan beton zemine düştü.
BABASI DA GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine bildirilmesiyle ağır yaralanan çocuk Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes hayatını kaybetti. Enes'in babası Murat Çiftçi'nin geçen yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.
SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR BULDU
Enes ile aynı sokakta yaşayan Hüseyin Topçu,"Biz oyun oynuyorduk. Burada arkadaşımızın kardeşi gelmiş. Enes arkadaşımızı görmüş. İlk önce ağabeyine sonra da yanındaki arkadaşına söylemiş. Sonra da bize söyledi biz bu sırada parkta oturuyorduk. Ondan sonra geldik. Enes yerde yatıyordu. Epilepsi hastası camdan bakarken kriz geçirip düşmüş. Geçen sene babası vefat etmişti. Evde ağabeyi ve küçük kardeşi vardı." dedi.
Kaynak: haberinburada
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