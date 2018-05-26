Sivas'ta Huzur Mahallesi'nde bulunan Özbelsan TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, Murat-Nazlıgül Çiftçi çiftinin 3 çocuğundan ortancasını olan ortaokul öğrencisi, epilepsi hastası 12 yaşındaki Enes Çiftçi, annesinin hastanede çalıştığı için evde olmadığı sırada 8'inci katta bulunan evlerinin penceresinden dışarıyı seyretmeye başladı. Bu sırada epilepsi nöbeti geçiren ve dengesini kaybeden Enes 8'inci kattan beton zemine düştü.

BABASI DA GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine bildirilmesiyle ağır yaralanan çocuk Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes hayatını kaybetti. Enes'in babası Murat Çiftçi'nin geçen yıl hayatını kaybettiği öğrenildi.

SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR BULDU

Enes ile aynı sokakta yaşayan Hüseyin Topçu,"Biz oyun oynuyorduk. Burada arkadaşımızın kardeşi gelmiş. Enes arkadaşımızı görmüş. İlk önce ağabeyine sonra da yanındaki arkadaşına söylemiş. Sonra da bize söyledi biz bu sırada parkta oturuyorduk. Ondan sonra geldik. Enes yerde yatıyordu. Epilepsi hastası camdan bakarken kriz geçirip düşmüş. Geçen sene babası vefat etmişti. Evde ağabeyi ve küçük kardeşi vardı." dedi.

Kaynak: haberinburada