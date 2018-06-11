Hükümeti eleştirmek için hiç bir fırsatı kaçırmayan Enver Aysever sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı.

"HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI"

CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye oyunu vereceğini açıklayan Aysever, "Herkes hazır olmalı iş çok. Herkes taşın altına elini koymalı" ifadelerini kullandı.

İşte Aysever'in o paylaşımı;

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Kaynak: haberinburada