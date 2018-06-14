Enerji Bakanı 3. Nükleer Santralin Nereye Yapılacağını Açıkladı
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Enerji Bakanı 3. nükleer santralin nereye yapılacağını açıkladı

ENERJİ BAKANI 3. NÜKLEER SANTRALİN NEREYE YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Enerji Bakanı Berat Albayrak 3. Nükleer Santralin Yerini Açıkladı. Bakan Albayrak yeni santralin büyük ihtimalle Trakya Bölgesi'ne kurulacağını açıkladı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Enerji Bakanı 3. Nükleer Santralin Nereye Yapılacağını Açıkladı(10/10)6

Enerji Bakanı Berat Albayrak 3. Nükleer Santralin Yerini Açıkladı. Bakan Albayrak yeni santralin büyük ihtimalle Trakya Bölgesi'ne kurulacağını açıkladı.

"TANAP CUMHURİYET TARİHİN EN ÖNEMLİ PROJESİ"

Dün TANAP töreninde devlet adamlarının da katılımıyla tarihi bir lansmanla ifade etsek de söylemimizin de ötesinde tarihi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu milletimizin bilmesi gerekiyor. Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri.

"DOĞALGAZ GİTMEYEN İL KALMAYACAK"

Türkiye ekonomik olarak en büyük, en istikrarlı ülkelerinden biri değil bölgesinin aynı zamanda en güvenilir ülkelerinden de biri. Her zaman kazan-kazan ilişkisiyle yürümüş bir ülke. Türkiye'siz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil.İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri, ikincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz'e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kast ediyorduk.

Bizim enerji portföyümüzde Azerbaycan'dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyle 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak.

3. NÜKLEER SANTRALİN YERİ BELLİ OLDU

2023'de Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 3.'nün yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak, nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İNŞALLAH İLK TURDA BİTECEK"

Benim özellikle son 3 seçim öncesinde gördüğüm ve sonuçlarına da baktığımda özellikle yurt dışı olarak itelemeye rağmen; milletimizin Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühü var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek. Parlamento seçiminde de AK Parti bence hem oy hem de vekil sayısı olarak çoğunluğu sağlayacak. Tabii burada halkı dinlemek çok önemli. Biz zaten uzun yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Sahada biz varız. Diğerleri sadece laf yetiştiriyor, sahada yoklar.

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Kaynak: haberinburada



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