Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngilizce bilen ve üniversite mezunu olan gençleri pilot olmaya davet etti. Ekşi, "İlk girişinizde 12 bin lira maaşla başlıyorsunuz, 50 bin lira maaşa kadar çıkan bir ücretiniz var. Dünyanın istediğiniz ülkesinde çalışma imkanınız oluyor. O yüzden meslek yüksekokulu, dört yıllık bir okul bitirmiş arkadaşlarımızın şayet İngilizceleri iyiyse bizim pilot yetiştirme ilanlarımızı takip etmelerini ve oraya müracaat etmelerini istiyoruz" dedi.

"YENİ HAVALİMANI 200 BİN İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Yeni Havalimanı'nın ülkemize ve THY'ye büyük katkılar sağlayacağını söyleyerek, "İstanbul'un üçüncü havalimanı Türk sivil havacılığının dönüm noktası olacak. 200 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanından bahsediyoruz, beş pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz, beş paralel pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu, "Beş uçağın aynı anda inip kalkması" anlamına geliyor. Dünyada en yoğun havalimanlarından birisi Heathrow'un dört katı büyüklüğünde bir havalimanı, Pekin Havalimanı'nın üç katı büyüklüğünde devasa büyük bir havalimanından bahsediyoruz. Bu millete yakışır bir havalimanından bahsediyoruz. Bütün fazları tamamlandığında yani 200 milyon yolcu kapasitesine ve beş paralel piste ulaştığında Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası'nın yaklaşık 4.8'ini tek başına üretebilecek. 200 bin ilave istihdam sağlayacak bir havalimanı.

700 TIRLA TAŞINACAK

Ekşi, THY'nin yeni havalimanına taşınması konusunda, "Taşınmanın bir o anlık bölümü ve daha önceki bölümü var. Bazı teçhizatlarımızı daha önceden oraya götüreceğiz. Ama toplam 10 bine yakın teçhizat oraya taşınacak. 700 tır seferi yapılacak oraya. Yüzde 30-40 oranındaki teçhizatımızı oraya taşımış olacağız. Kış sezonuna giriyoruz, buradaki seferlerimiz azaldığı için ekipmanlarımızı oraya kaydırma imkânına sahip olacağız. Büyük bir taşınma senaryosu olacak. Uluslararası bir firmayla danışmanlık anlamında çalışıyoruz. Arkadaşlarımız detay çalışması yapıyorlar. Kamu kurum ve kuruluşları, yolların açılması, gümrük işlemlerinin yapılması konusunda sayın valiliğimizin de yardımlarını alıyoruz. Devasa bir taşınmadan bahsediyoruz" diye konuştu.

"GENÇLER PİLOT OLSUN"

Yeni havalimanıyla birlikte pek çok personel alınacağını ifade eden Ekşi, gençleri pilot olmaya davet etti ve şunları söyledi: Yer hizmetlerinde ortak olduğumuz bir şirketimiz var, TGS diye. Senenin ikinci yarısında burası için alımlara başlanacak çünkü orada daha büyük bir alan var. İlanları takip etsin arkadaşlar. Pilot ve kabin memuru anlamında, havalimanından bağımsız uçak sayımızla ilgili olduğu için, kabin memuru alımlarımız devam ediyor. 2019'a yönelik olarak da alımlarımız devam edecek. Havacılıkta çalışmak isteyenlerin İngilizcelerinin iyi olması gerekiyor. İlk olarak İngilizce'ye bakıyoruz. Meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu arkadaşları pilot olmaya davet ediyorum. Pilotluk son derece güzel bir meslek. Önümüzdeki 20 yıl boyunca tüm dünyanın aradığı mesleklerden bir tanesi. İlk girişinizde 12 bin lira maaşla başlıyorsunuz, 50 bin lira maaşa kadar çıkan bir ücretiniz var. Dünyanın istediğiniz ülkesinde çalışma imkânınız oluyor. O yüzden meslek yüksekokulu, dört yıllık bir okul bitirmiş arkadaşlarımızın şayet İngilizceleri iyiyse bizim pilot yetiştirme ilanlarımızı takip etmelerini ve oraya müracaat etmelerini istiyoruz. "Pilot olabilir mi?" testlerinden geçen arkadaşlardan başarılı olanlarını alıyoruz onları 2 senelik eğitime tabi tutuyoruz ve onlara her ay iki asgari ücret tutarında bir maaş veriyoruz.

ÜCRETSİZ PİLOTLUK EĞİTİMİ

Pilotluk eğitiminin çok yüksek ücretler ödenerek alınan bir eğitim olduğunu kaydeden Bilal Ekşi, "İlanlarımıza başvuran ve yaptığımız testi geçen arkadaşlarımızı alıyoruz. Çok güzel bir imkân bu. Tekrar arkadaşları davet ediyorum. İngilizceniz iyi olacak, pilotluk yeteneğiniz var mı yok mu şeklinde testlerimiz var. O testlerden geçip, 2 yıllık eğitim sonunda THY'de ikinci kaptan olarak göreve başlıyorlar. Kendisine harcadığımız eğitim masrafını maaşından peyderpey kesiyoruz, en az 10 yıl bizde çalışmaları gerekiyor. Ücretler de yüksek olduğu için kestiğimiz miktar onlara dokunmuyor. 50 bin liraya kadar gelen ücretler var. Tüm genç arkadaşlarımızı pilot, kabin memuru, uçak teknisyeni olmaya davet ediyorum. Pilot konusunda büyük açık var dünyada da" dedi. 2019'da 600 civarında pilot alınacağını da söyleyen Ekşi, her sene 400 pilot yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

"YENİ HAT PLANLARI VAR"

THY'nin yeni sezonda yeni uçuş hatları açılacağını dile getiren Bilal Ekşi, "Borsada olduğumuz için, yönetim kurulumuz onaylamadan, borsaya bildirmeden hatları açıklayamıyoruz. Halihazırda bildirilenler var. Komor Adaları'na, Özbekistan'da Semerkant ve Buhara'yı çalışıyoruz. Finlandiya'ya çalışıyoruz. Önce fizibilite çıkarıyoruz, yönetim kurulumuza arz ediyoruz, onayladıktan sonra borsaya duyuru yaptıktan sonra kamuya açıklıyoruz. 2019'da muhakkak yeni hatlarımız olacak çünkü Türk Hava Yolları her sene yüzde 10 ve üzeri büyümeye alışkın bir şirket. Dolayısıyla yeni hatlar, yeni uçuş noktalarıyla vatandaşlarımızın karşısında olacağız" diye konuştu.

"THY'DEN İKİNCİ THY DOĞACAK"

"328 uçağımız var. 2003'te 65 uçağı olan bir şirkettir. Beş kat büyüdük" diyen Bilal Ekşi "Halihazırda sipariş edilmiş 167 dar gövde uçağımız var, 50 tane de geniş gövde uçağımız var. THY'den ikinci bir THY doğacak. Yeni nesil uçaklarımız olacak. Filomuz yenilenecek. Özellikle geniş gövde uçaklarımızla çok daha verimli ve sessiz, yolcularımızın seveceği uçaklarla filomuzu yenilemiş olacağız. 2023'te filosu 500 uçağın üzerine çıkan ve 200 milyon yolcu kapasitesine erişmiş bir THY düşünüyoruz. İnşallah bunu da yakalayacağız diye düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada