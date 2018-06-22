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EN SIRA DIŞI MİLLETVEKİLİ ADAYI! TAKIM ELBİSE İLE DENİZE GİRDİ


En sıra dışı milletvekili adayı! Takım elbise ile denize girdi
Tarih : 22 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : En Sıra Dışı Milletvekili Adayı! Takım Elbise İle Denize Girdi(8/10)4

Saadet Partisi'nin Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç diğer milletvekili adaylarından farklı bir kampanya hazırlayınca, tüm dikkatleri üzerine çekti.

TAKIM ELBİSESİYLE DENİZE GİRDİ

Takım elbiseyle Ordu sahilinde denize giren ve reklam filmi çeken Muammer Bilgiç, bu reklam çalışmasını sosyal medyadan duyurunca, sosyal medyada günün konusu oldu.

"ÇOK YAKINDA GÖSTERİMDE"

Muammer Bilgiç, paylaşımının altına "Dip dalga

bir Muammer Bilgiç filmi :)

yönetmen: muammer bilgiç

kamera: ct, yusuf şahin

ses: beytullah yadi

ışık: güneş ışığı

oyuncular: Veysel Ilhan, ahmet özkaya, bayram ortatepe, fatih sınay, melih ş, ali ş, ahmet kuşlu.

çok yakında gösterimde" ifadelerini ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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