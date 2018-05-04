EN SICAK ANKET YAYINLANDI! ERDOĞAN MI İNCE Mİ?
Konsensüs Araştırma Şirketi'nin son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'yi rahat geçiyor.
CHP, Cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdi.
Gazete Habertürk yazanı Fatih Altaylı köşesinde konuya değindi ve son seçim anketini yayınladı.
Altaylı anketi şu satırlarla anlattı:
"Abdullah Gül, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi isimlerden Muharrem İnce'ye nasıl gelindi?
Bu sorunun yanıtı, Konsensus Araştırma Şirketi'nin kendi finansmanıyla, toplam 1000 kişi ile telefonla görüşerek yaptığı "taze" ankette yatıyor olabilir.
Konsensus, son yaptığı ankette seçmenlere CHP'nin 3 farklı adayının AK Parti Lideri Erdoğan karşısındaki 2. tur şansını sormuş.
EN YÜKSEK OY İNCE'YE
Soru şu: Hiçbir aday ilk turda seçilemezse 2. turda şu adaylardan hangisini desteklersiniz?İlhan Kesici: Yüzde 39.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 60.1İlker Başbuğ: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.3 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.7Muharrem İnce: 44.9 Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.1
Bu anketi görünce, "Acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu ankete göre mi aday belirledi?" sorusunu sormaktan kendimi alamadım."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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