Liverpool'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, İtalyan devi Juventus ile anlaşma sağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Can, kontratının sona ermesinin ardından kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme yenilemedi ve tercihini İtalyan devi Juverntus'tan yana kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Bir süredir kontratta pürüz olduğu öne sürülen transfer flörtleşmesinde, Juventus ile Emre Can arasındaki sorunlar çözüldü ve 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı.

Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından imza atacak.

Kaynak: haberinburada