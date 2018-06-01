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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sitem

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE SİTEM

Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, TRT Spor'da yaptığı açıklama'da "Fenerbahçe'ye daha şık veda edebilirdim" dedi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Sitem(9/10)5

Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Başakşehir'in lig maratonundan Fenerbahçe Kongre'sine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun sözlerinden satır başları şu şekilde;

"HALİL UMUT MELER BİZİ GALATASARAY KARŞISINDA EZDİRDİ!"

"Halil Umut Meler bizi Galatasaray maçında sahada ezdirdi. Normalde direk bir hakem ismi vermem. Orda bizi biraz ezdirdi. Galatasaray ile beraberdi hakem. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci yarı oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. Galatasaray o maçta hak ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi, hak ettiği bir şampiyonluk kazandı yanlış anlaışlmasın."

"MAÇLARI KAYBETTİĞİMDE AĞLADIĞIM OLUYOR"

"Maçları kaybettiğimizde üzülüyorum, ağladığım durumlar da oluyor. Bu da beni oynmaya teşvik ediyor. Göztepe ya da Akhisar maçına 1 puan önce girseydik. O maçları kazanmış olsaydık, şu an şampiyon takımın oyuncusu olarak karşınızda olabilirdim."

"GELECEKTE DİRK KUYT İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

"Kuyt'ı yanında olmak isterdim, özel sebeplerden dolayı jubilesine gidemedim. Dirk Kuyt ile her yerde çalışmak istersin. Bir gün bir yerde beraber çalışma fırsatımız olursa, isterim."

"JÜBİLELERİ DUYGUSAL BULUYORUM"

"Jubileleri biraz dramatik buluyorum, zaten duygusal biriyim. Her oynadığım takımda oynadığım jubile yapacağım performansa ulaştığıma inanıyorum. Ben ne kadar hak ediyorum bilmiyorum ama bana gelene kadar çok oyuncunun jubileyi hak ettiğini düşünüyorum. Bülent Korkmaz yıllarını verdi. Kulüpleri yöneten insanların bence bunu bir borç olarak görmeleri gerekiyor. Yönetici profilleriyle alakalı bunlar."

"FENERBAHÇE'YE DAHA ŞIK VEDA EDEBİLİRDİM"

"Fenerbahçe seçiminde oy kullanacağım, kongre üyesiyim. Terraneo ile bireysel bir sorunum yoktu. Duyduğum ve bildiğim bazı şeyler vardı. Kulübün bir kararıdır, karara saygı duydum. Daha şık bir şekilde veda edebilirdim, jubile olmasa bile. Benim sayın başkana bir kırgınlığım yok. Sokağa çıktığımda taraftar bana inaılmaz bir teveccüh gösteriyor. Güzel anılarım, hatıralarım var orada. O günkü şartlara göre daha şık söylenilebilirdi."

"AZİZ YILDIRIM BENİ KULÜP TELEFONUNDAN ARAMIŞ, GÖRMEDİM"

"Sayın Başkan'a yine teşekkür ediyorum. Beni kendi telefonundan arasaydı dönerdim ona muhtemelen kulüp telefonundan aradı. Bende o sırada toplantıdaydım. Sonra gördüğümde geç oldu. Bilseydim dönerdim."

"EĞİTİM ALIP FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAK İSTERİM"

"1 sene daha futbol oynayacağım. Başkan Göksel Gümüşdağ'a sormam gerekiyor. Herkesin hedefidir, hayalidir Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev almak. O görevlere futbolculuğunuzla bir yere gelemezsiniz. O poziyona eğitimle bir yere gelirsiniz. Önce eğitimimi alıp sonra göreve gelmek isterdim. Önce Göksel Gümüşdağ'a sorardım ama."

"AZİZ BAŞKAN İLE DE, ALİ AĞABEY İLE DE..."

"Fenerbahçe çok büyük bir camia, son bir kaç aydır Aziz Başkan ve Ali Abi'nin konuşmaları gündemde. Fenerbahçe benim gönlümdeki takım. Aziz Başkan ile güzel zamanlarımız oldu, Ali ağabey ile çok güzel zamanlarımız oldu Fenerbahçe için hayırlısı olsun."

"FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

"Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen herşeyi yaparım. Şu an Başakşehir'in futbolcusuyum ama beni sokakta çevirip "Fenerbahçeli Emre" olarak görüyorlar. Ben gelecekte Fenerbahçe'de yer almak isterim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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