EMNİYET, SEÇİM GECESİ SİLAHA SARILANLAR İÇİN ÖZEL EKİP KURDU!
Seçim gecesi bir parkta toplanan ve aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık bir grubun silahla etrafa ateş etmesiyle ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet'i görüntülerdeki kişilerin bulunması için özel ekip kurdu.
24 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul'daki bir çocuk parkında çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Emniyet Müdürlüğü, parkta toplanan ve aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık bir grubun silahla etrafa ateş etmesiyle ilgili çalışma başlattı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Onlarca kişinin çeşitli çap ve markada silahla dakikalarca ateş ettiği görüntüleri gündeme gelmesinin ardından Emniyet harekete geçti. Seçim akşamı kaydedilen ve aralarında kadınların da bulunduğu görüntülerle ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından görüntülerdeki kişilerin bulunması için özel ekip kurulduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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