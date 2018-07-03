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Emniyet Genel Müdürlüğü 'anne-Babalar Dikkat' Deyip Uyarıları Sıraladı
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Emniyet Genel Müdürlüğü 'Anne-babalar dikkat' deyip uyarıları sıraladı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ANNE-BABALAR DİKKAT' DEYİP UYARILARI SIRALADI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan kayıp çocuk olayları ile ilgili "Anne ve babalar dikkat! Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler" paylaşımı yaparak tek tek sıraladı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 23:10
Puan Ver : Emniyet Genel Müdürlüğü 'anne-Babalar Dikkat' Deyip Uyarıları Sıraladı(6/10)2

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan kaybolan çocuk olayları hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu. EGM'den yapılan paylaşımda çocukların kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler sıralandı.

EGM'NİN RESMİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞILDI

EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yaplaşımda önemli bilgilere yer verildi.

İşte EGM tarafından yapılan o paylaşımlar...

Anne ve babalar dikkat! Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler:

Çocuğunuzun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin vermeyin.

Tanımadığı kişilerden uzak durmasını söyleyin.

Tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda çocuğunuza nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretin.

İnternet ortamında görüştüğü kişilere dikkat edin.

Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın.

Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını ( 155-156-112) ezberletin.

Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin.

Çocuğunuzun kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin.

Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "Anne ve baba adı ne? aile şifremizi söyle? diye sormasını isteyin.

GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin.

Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum" diye bağırmayı öğretin.

Tanımadığı kişilere asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emniyet  Genel  Müdürlüğü    Anne-Babalar  Dikkat    Deyip  Uyarıları  Sıraladı    haber

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