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Emlakçıyı öldüren katilden kan donduran ifade: Selamımı almadı

EMLAKÇIYI ÖLDÜREN KATİLDEN KAN DONDURAN İFADE: SELAMIMI ALMADI

Antalya'da emlakçıyı öldüren katil, mahkemede verdiği ifadede, "Selamımı almadı. Küfür ettikten sonra elini beline götürünce ben de peş peşe ateş ettim." dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Emlakçıyı Öldüren Katilden Kan Donduran İfade: Selamımı Almadı(5/10)1

Antalya'da, Fırat Kuşçular'ı öldürmekten tutuklu yargılanan Hayati Ayhan, "Selamımı almadı. Küfür ettikten sonra elini beline götürünce ben de peş peşe ateş ettim" dedi.

KATİL, OFİSE GELİP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay 22 Haziran 2016 tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi, Şelale Caddesi'ndeki emlak ofisinde meydana geldi. Fırat Kuşçular'ın ofisine gelen kimliği belirsiz kişi, yanında getirdiği silahla ateş açtı. Kuşçular başına ve vücuduna aldığı kurşun nedeniyle yere yığılırken şüpheli motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Kuşçular kurtarılamadı.

"HAYALET" LAKAPLI KATİL 12 YILDA 10 ADRES DEĞİŞTİRDİ

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ve olay yerindeki delillerden yola çıkarak, cinayeti, 2005 yılında yine cinayet suçundan aranan Hayati Ayhan'ın işlediğini belirledi. Geçen yıl Aralık ayında yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan'ın yakalanmamak için 12 yılda 10 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle dolaştığı belirlenen Ayhan'ın evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

MAHKEMEDE CİNAYETİ ANLATTI

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Hayati Ayhan, Fırat Kuşçular'ı kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi. Olay anını tüm ayrıntıları ile anlatan Hayati Ayhan, şöyle dedi:

"FIRAT KUŞÇULAR'IN ORTAĞI BENİM KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ"

"Ben Fırat Kuşçular'ı 15-20 yıldır tanıyorum. Benim kardeşim Erhan Ayhan, Fırat Kuşçular'ın ortağı tarafından öldürülmüştü. Hatta bu olay nedeniyle Fırat Kuşçular da bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkmıştır. Ancak Fırat Kuşçular'ın kardeşimin ölümü ile alakası yoktur. Buna rağmen Fırat Kuşçular bize barışma teklifinde bulundu ve Erhan'ın çocuklarına 100 bin TL vermeyi önerdi ve bu konuda da anlaşma sağlandı.

"AYAĞA KALKTI, DİŞLERİNİ SIKARAK BANA KÜFÜR ETTİ"

Başlangıçta 30 bin TL'yi bana verdi. 70 bin TL'yi ise daha sonra vereceğini söyledi. Ancak bu parayı vermedi. Olaydan bir gün önce Fırat Kuşcular'ın emlak ofisine gittim. Bana ertesi gün gelmemi söyledi. Ben de ertesi gün iş yerine gittim ve selam verdim. Selamımı almadı. Ayağa kalktı dişlerini sıkarak bana küfür etti. Sonra da elini beline attı. Ben de ondan önce davrandım ve birden fazla kez ateş ettim. Sonrasında oradan ayrıldım" dedi.

"ÖLÜM KORKUSU İLE KAÇ KEZ ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Mahkeme başkanının, Fırat Kuşçular'ın vücudundan 14 kurşun çıktığını hatırlatması üzerine Hayati Ayhan, "Ölüm korkusu ile kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sırtında mermi var ise doğrudur. Ancak ben sırtından ateş etmedim. Kendisi oturur vaziyetteyken ateş ettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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