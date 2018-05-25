Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları "Pilava pilava" diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

"SENELERDEN BERİ KİMSE DAVUL ÇALMAZ"

Davul çalınmamasının Hz. Peygamber'in (SAS) soyundan gelen Emirsultan Hazretleri'ne saygının bir ifadesi olduğunu belirten İzzet Turunç, "Emirsultan Hazretleri rahatsız oluyor, onun için bu mahallede davul çalmıyoruz. Senelerden beri de kimse çalmaz. Rivayete göre 62 yıl önce davul çalan bir kişinin, Emirsultan Hazretleri'nin rahatsız olması nedeniyle gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söylemesinden sonra Emirsultan'da sahur vakti davul çalınmıyor. Bu konuda hakkında da çeşitli rivayetler var" diye konuştu.

AİLELERİ 'PİLAVA PİLAVA' DİYEREK UYANDIRIYORLAR

Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydın ise, "Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Aileleri 'Pilava pilava' diye bağırıp, evlerinin zillerine basarak uyandıran bir vatandaşımız var. İnsanlar gerçekten pilava gelmiyorlar. Sadece gelenek olduğu için bu şekilde bağırılıyor. Aileler Ramazan ayının öz yemeklerinden olan 'pilava pilava' diyerek kaldırılıyor. Mahallemizde görev yapan İzzet Tunç da davul çalmadan görevini yapıyor, kapı ve zilleri çalarak vatandaşları uyandırıyor" dedi.

45 YILDIR AYNI MAHALLEDE

Mahalle sakinleri İzzet Tunç'a elinde gezdiği ve kapılara vurarak uyandırdığı bastonuna karşılık olarak havlu yada fanila asarak, bahşiş verip onu onurlandırıyor. İzzet Tunç ise yaklaşık 45 yıldır bu mahallede görevini hiç yılmadan başarılı şekilde yerine getiriyor.

EMİRSULTAN HAZRETLERİ KİMDİR?

Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhara olup, lakabı Şemsüddin'dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhara'da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi, Bursa'da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Türbesini ziyaret edenler, mübarek ruhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn'e dayanır.Çeşitli ilimlerde söz sahibi olan Emir Sultan, dinin emirlerini yerine getiren nadir insanlardandı. Alim ve ilim menbaı olan ve Buhara'da yetişen Emir Sultan, ilim öğrenmek için Mekke ve Medine'ye gitti. Hac vazifesini yerine getirdikten sonra, niyeti Medine'ye yerleşmekti. Ancak orada gördüğü bir rüya üzerine, fikrini değiştirdi ve Bursa'ya yerleşti. Ona, Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için "Emir Buhari", Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da "Emir Sultan" denilmiştir.

Kaynak: haberinburada