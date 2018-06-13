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Emirates, 74 bin liraya Türk pilot transfer edecek

EMİRATES, 74 BİN LİRAYA TÜRK PİLOT TRANSFER EDECEK

Pilot yetersizliği nedeniyle 46 uçağını uçuramayan Emirates Havayolları pilot transfer etmek için Türkiye'ye geliyor. Havayolu şirketi kaptan pilotlara 74 bin lira maaş verecek.

Tarih : 13 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Emirates, 74 Bin Liraya Türk Pilot Transfer Edecek(10/10)6

Pilot yetersizliği sebebi ile zor günler geçiren Emirates Havayolları pilot transfer etmek için Türkiye'ye geliyor. Havayolu şirketi kaptan pilotlara 74 bin TL, ikinci pilotlara ise 56 bin TL maaş verecek.

EMİRATES PİLOT ARAYIŞINA GİRDİ

Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 22-24 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul ve Antalya'da işe alım günleri düzenleyeceğini duyurdu. Kira yardımı istemeyene ise evin elektrik, su masraflarını da dahil çocuk sayısına göre ev tahsis ediyor. Evli çocuklu pilotlar için 4+1 villa tahsis ediyorlar. Emirates ayrıca, pilot adaylarının eşlerine de, sunumlara katılma ve Dubai'deki yaşam, çocukların okula gitmesi ve bir ailenin yaşam tarzı ile ilgili diğer konularda bilgi almaya davet etti.

ARAP ÜLKELERİ ASTRONOMİK MAAŞLAR VERİYOR

Türk Hava Yolları da dahil Türk hava yolu şirketleri, son yıllarda pilotlarının transferinden dolayı olumsuz etkilendi. Türk lirasının yabancı para birimlerin karşısındaki kaybı nedeniyle de Türk Hava Yolları'nda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin pilotları astronomik maaşlar veren özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerin havayollarının yolunu tuttu. Son olarak pilot yetersizliği nedeniyle 46 uçağını yere indiren Emirates'in, Türkiye'den pilot işe alım günleri için geleceğini duyurması Türk hava yolu şirketlerini endiyeşe sevk etti.

İSTANBUL VE ANTALYA'DA İŞE ALIM GÜNLERİ DÜZENLENECEK

Emirates, Türkiye'de deneyimli ve teknik yeterliliğe sahip ticari pilotları işe almak üzere, İstanbul ve Antalya'da pilot işe alım günleri düzenleyecek. Pilot işe alım günleri, İstanbul'da 22 Haziran Cuma günü, 10.00 - 15.00 saatleri arasında Elite World Business Hotel'de, Antalya'da ise 23 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da ve 24 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Crowne Plaza Antalya Hotel'de düzenlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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