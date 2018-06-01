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Emine Erdoğan'dan duygulandıran davet! Yetim çocuklarla iftar yaptı

EMİNE ERDOĞAN'DAN DUYGULANDIRAN DAVET! YETİM ÇOCUKLARLA İFTAR YAPTI

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklara iftar daveti verdi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı(8/10)4

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklara iftar daveti verdi. Emine Erdoğan, yetim çocuklara hitaben, iyi ve merhametli insan olmanın çok önemli bir başarı kriteri olduğunu belirterek, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını söyledi.

EN AZ BİR YABANCI DİL TAVSİYESİ

Burada çocuklara ve gençlere hitap eden Erdoğan, devletin güvenle sırtlarını dayayabilecekleri sağlam bir güç ve şefkat kucağı olduğunu ifade etti. Eğitimin önemine değinen Emine Erdoğan, çocuk ve gençlere derslerini ciddiye alıp çok çalışmaları, en az bir yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

BAŞKANLARINA BENZEMEK YERİNE KARAKTERLERİNİ İNŞA ETMELERİNİ İSTEDİ

Ayrıca iyi, merhametli insan olmanın da çok önemli bir başarı kriteri olduğuna işaret eden Erdoğan, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını öğütledi.

CUMHURBAŞKANILI'ĞININ ONLARA HER ZAMAN AÇIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emine Erdoğan, çocukların ramazan ayını kutladı ve milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin onlara her zaman açık olduğunu, her şekilde ulaşabileceklerini söyledi.

PAMUK ŞEKERİ VE MISIR TEZGAHLARI KURULDU

İftara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı personeli de çocuklarıyla katıldı. Davette, çocuklar için pamuk şekeri ve patlamış mısır tezgahları kuruldu, balonlar dağıtıldı, Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu. Çocuklara yönelik özel menü hazırlanan iftarda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiklerini söyleyen çocuklar, çok mutlu olduklarını ifade etti.

2014'TEN BERİ RAMAZAN AYININ 15'İNCİ GÜNÜ KUTLANIYOR

"Dünya Yetimler Günü", 2014 yılından bu yana ramazan ayının 15'inci günü kutlanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatınca ilan edilen gün kapsamında, 57 üye İslam ülkesinde yetim çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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