EMENİKE'DEN OLAY HAREKET! UYKUM VAR DEDİ ANTRENMANI TERK ETTİ
İspanya Ligi takımlarından Las Palmas'ta kiralık olarak forma giyen Emmanuel Emenike, uykusu geldiği gerekçesiyle antrenmanı yarıda bıraktı.
ezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan devre arasında ise İspanya Ligi'nde Las Palmas'a kiralanan Emmanuel Emenike, İspanya'da kriz çıkarmaya devam ediyor.
Las Palmas'ta uzun süredir sakatlık problemleri yaşayan Emmanuel Emenike, antrenman esnasında ilginç bir olaya imza attı.
ANTRENMANI TERK ETTİ
Emmanuel Emenike geçtiğimiz günlerde "Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum" diyerek antrenmanı yarıda bıraktı. Nijeryalı futbolcunun, teknik direktörün yanıtını beklemeden tesisleri terk ettiği belirtildi.
Las Palmas'ın bu davranışı sebebiyle Emmanuel Emenike'yi ağır bir ceza vereceği belirtildi. Sezon sonunda Emenike, Olympiakos'a geri dönecek.
Kaynak: haberinburada
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