EMEKLİYE, ÖĞRENCİYE, VERGİ BORCU OLANA MÜJDE! YASA KABUL EDİLDİ
Son Dakika! Vergi borçlarının yapılandırılması, emekliye ikramiye verilmesi ve imar barışı gibi bir çok kalemi kapsayan torba peket komisyonda kabul edildi.
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
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