Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz" demişti.

İKRAMİYELER BUGÜN YATACAK

Bakan Sarıeroğlu, "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız var. SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapacağımızı ifade etmiştik" dedi.

MAAŞLAR DA HAFTAYA YATACAK

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından bugün Emekli Sandığı ve Bağ- Kur emeklileri ikramiyelerini alacak. Maaşlar da önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri yarın, maaşları ise 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Kaynak: haberinburada