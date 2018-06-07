EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN HESAPLARA YATIYOR
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, 1000 liralık bayram ikramiyelerini bugün alıyor.
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini bugün alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz" demişti.
İKRAMİYELER BUGÜN YATACAK
Bakan Sarıeroğlu, "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız var. SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödeme yapacağımızı ifade etmiştik" dedi.
MAAŞLAR DA HAFTAYA YATACAK
Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasının ardından bugün Emekli Sandığı ve Bağ- Kur emeklileri ikramiyelerini alacak. Maaşlar da önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri yarın, maaşları ise 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödenecek.
Kaynak: haberinburada
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