Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
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EMEKLİLERE VERİLECEK BAYRAM İKRAMİYESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU!


Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu!
Tarih : 25 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!(8/10)4

CNN TÜRK'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HAZİRAN BAŞINDA ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çekerek, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ HER YIL VERİLECEK

Emeklilerin ikramiye hayali torba yasayla gerçeğe dönüştü. SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye alacaklar. İlk ikramiye ödemesi ise Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşecek. Diğer ikramiyeyi ise Ağustos ayında alacaklar ve bu sayede bu yıl iki ikramiye birlikte almış olacaklar. İkramiye sadece bu yıla ilişkin bir uygulama olmamakla beraber kalıcı olarak her yıl verilmeye devam edecek.

İKRAMİYENİN YILLIK ARTIŞI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ikramiye tutarının yükseleceğini belirterek, "Her sene bunun artışını sağlayacak düzenlemeler ilgili yerlerde yapılacak" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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