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EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİNİN NE ZAMAN ÖDENECEĞİ BELLİ OLDU


Emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu
Tarih : 13 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Emeklilere Bayram İkramiyesinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu(9/10)5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

24 HAZİRAN VURGUSU YAPTI

Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi. Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerin ardından güçlü bir yürütme ve yasamayla tekrar atağa kalkıp daha da ilerilere gideceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Yerli ve milli sanayimizi geliştirmeyle, milli teknolojiyle hamlesi yapmayla ilgili hayallerimiz var. Milli İstihdam Seferberliği ile alakalı ortaya koymak istediğimiz yeni başarı hikayelerimiz var. Bunların nereden geçtiğini milletimiz biliyor, bu yönde de desteğini verecektir. Bu süreçte kadınların inancı, azmi, çalışması çok önemli. Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır. Bu başarıların yolu çalışmadan geçmiştir, alın teri akıtılarak olmuştur. Bu süreçte de çok çalışmamız gerekiyor. Her bir dakikamız çok önemli. Vatandaşlarımıza anlatacak çok şeyimiz var. Açıkladığımız reform paketlerini çok iyi anlatmamız gerekiyor.

"HAZİRAN'IN İLK HAFTASI"

Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi.

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Kaynak: haberinburada



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