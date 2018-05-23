EMEKLİ POLİS, RESTORANDA YEMEK YİYEN AİLESİNİ ARABAYLA EZDİ
Amerika'da psikolojik sorunları olan emekli polis, ailesini öğle yemeği için restorana çağırdı. Yemek sırasında masadan kalkan polis, kısa süre sonra aracıyla restorana dalıp kızını ve baldızını öldürdü.
Amerika'da psikolojik sorunları olan emekli polis, ailesini öğle yemeği için restorana çağırdı. Yemek sırasında masadan kalkan polis, kısa süre sonra aracıyla birlikte restorana girip kızını ve baldızını öldürdü. Masada oturan diğer aile fertleri ise ağır yaralandı.
ARACIYLA RESTORANA DALAN EMEKLİ POLİS, KIZINI VE BALDIZINI ÖLDÜRDÜ
Amerika'nın Carolina eyaletinde Roger Self isimli emekli polis, aile fertlerini öğle yemeği için restorana çağırdı. Yemek sırasında masadan kalkan Self, kısa bir süre sonra aracıyla ailesinin yemek yediği restorana daldı. Olayda Self'in polis olan kızı ve baldızı hayatını kaybetti. Masada oturan diğer aile fertleri ise ağır yaralandı.
PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Self, olay yerinde polise teslim oldu. Mahkemede Self'in arkadaşı olan papaz, Self'in uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.
SİLAHINI SAKLAMASI İÇİN OĞLUNA VERDİ
Papaz mahkemedeki ifadesinde, "Self, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle oğlundan silahını kendisinin dahi bulamayacağı bir yere saklamasını istedi." dedi.
Kaynak: haberinburada
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