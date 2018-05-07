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Elon Musk, teknolojiden vazgeçti! İşte yeni işi

ELON MUSK, TEKNOLOJİDEN VAZGEÇTİ! İŞTE YENİ İŞİ

Tesla ve SpaceX gibi şirketleriyle tanınan dahi milyarder Elon Musk, sıradaki çılgın projesinin bir şekerleme şirketi olacağını söyledi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Elon Musk, Teknolojiden Vazgeçti! İşte Yeni İşi(7/10)3

Uzaya fırlattığı roketleri tek parça Dünya'ya geri döndüren, yer altını kazan Boring Company isimli şirketiyle lav silahları satan Elon Musk, bu sefer tüm bunlardan daha çılgın bir projeye atılmak için kolları sıvadı.

ŞEKERLEME ŞİRKETİ KURMAYI PLANLIYOR

Sık sık Twitter üzerinden fikirlerini ve yeni projelerini açıklayan seri girişimci, yeni bir şekerleme şirketi kuracağını duyurdu. Birçok takipçisinin haklı olarak bunun bir şaka olduğunu söylemesi üzere, Musk "çok ciddiyim" yanıtını verdi.

"ŞEKERLEME ŞİRKETİ KURUYORUM VE MUHTEŞEM OLACAK"

Elon Musk'ın neden böyle bir projeye atılmak istediği ve şekerleme şirketinin gelecek planlarında nasıl bir rol üstleneceği şu an için gizemini koruyor. Ancak şirketleri arasında koordinasyon sağlamayı sevdiği bilinen Musk'ın safi kar etmek için şekerleme üreteceği düşünülmüyor.

Musk, çılgın projesini "Şekerleme şirketi kuruyorum ve muhteşem olacak!" sözleriyle duyurdu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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