Favori platformu Twitter üzerinden yeni projesi Pravda'yı duyuran Elon Musk, insanların haberlerin, habercilerin ve yayıncıların güvenilirliklerini oylayabilecekleri bir değerlendirme sitesi geliştirmek istiyor.

GAZETECİ VE YAYINCI KURULUŞLARIN GÜVENİRLİLİKLERİNİ PUANLATACAK

Halka gazeteci, editör ve yayıncı kuruluşların güvenilirliklerini puanlamalarını isteyen Elon Musk, sistemin ayrıca yalan haber ve propaganda yayan bot hesapları da saptayacağını açıkladı. Musk, "Her bir gazetecinin, editörün veya yayınevinin zaman içinde güvenilirlik puanını takip edebileceği, insanların bir haberin gerçekliğini değerlendirebileceği bir site oluşturmaya başladık. Adını Pravda koymayı düşünüyorum…" dedi.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 88'İ MUSK'IN FİKRİNİ DESTEKLEDİ

İddiasını bir adım ileriye taşıyan Musk, sonrasında Twitter üzerinden "Medya güvenilirliği değerlendirme sitesi oluştur" isimli bir anket başlattı. Bu haberin yazıldığı sırada ankete verilen 531,890 oyun yüzde 88'i Musk'ın fikrini destekler türdendi. Elon Musk'ın Pravda ismini Rusya'ya atıfa bulunmak için seçtiği belirtiliyor. Pravda, Eski Sovyetler Birliği'nde yayınlanan günlük bir gazeteydi.

TESLA HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR ORTAYA ATILMAYA BAŞLANDI

Model 3 üretimindeki sorunlar ve otonom aracının karıştığı kazalar sonrasında hakkında birçok haber çıkan Tesla hakkında son dönemde çarpıcı iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Musk daha önce Washington Post'a yaptıkları bir haberden dolayı Twitter üzerinden çıkışmıştı.

Kaynak: haberinburada