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Elleri kelepçeli mahkum mahkemeden kaçıp kendini boşluğa bıraktı

ELLERİ KELEPÇELİ MAHKUM MAHKEMEDEN KAÇIP KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

ABD'de mahkemede davası görülmek üzere elleri kelepçeli halde salona getirilen 35 yaşındaki mahkum, gardiyanların elinden kaçarak adliye binasının 1. katından kendini boşluğa bıraktı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Elleri Kelepçeli Mahkum Mahkemeden Kaçıp Kendini Boşluğa Bıraktı(10/10)6

Amerikanın Utah eyaletinde uyuşturucu satışı, hırsızlık ve ruhsatsız silah taşıma nedeni ile yargılanan 35 yaşındaki Christoper Clay Rudd, mahkemede elleri kelepçeli olduğu halde koşarak mahkeme salonundan çıktı ve birinci kattan atladı. Burun üstü yere çakılan Rudd'un düştüğüne gören bir polis Rudd'u tutmaya çalıştı ancak çakılmasına engel olamadı.

SEBEBİ BELLİ DEĞİL

İntihar etmek için mi kaçmak için mi atladığı belirtilmeyen Rudd'un ayağı kırıldı ve kafatasında kırıklar meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan Rudd, firar teşebbüsünden yargılanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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