'ELİMİZDE ÇOK ACI GÖRÜNTÜ VAR, İŞ MAKİNESİ OLDUĞU KESİN'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bacakları kesilerek hayatını kaybeden yavru köpekle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Elimizde iş makinesiyle yapıldığına dair görüntü var. Çok da acı görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin" dedi.
"ELİMİZDE ÇOK ACI GÖRÜNTÜLER VAR"
İçişleri Bakanı Soylu Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ardından mdahaleye rağmen hayatını kaybeden köpekle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Elimizde iş makinesiyle yapıldığına dair görüntü var. Çok da acı görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin. İnsanın içinin kaldıramayacağı görüntüler var. Bize ilk gelen bilgi düzgün bir kesi olduğu yönündeydi olayın görüntüleri ortaya çıkınca bunu bir iş makinesi olduğu belli oldu" dedi.
PATİLERİ VE KUYRUĞU KESİLMİŞ YAVRU KÖPEK BULUNMUŞTU
Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüştü.
VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ ANCAK KURTARILAMADI
Veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti.İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.
KEPÇE OPERATÖRÜ TUTUKLANDI
Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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