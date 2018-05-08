

CNBC'nin Squawk Box programında konuşan Gates, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin "daha büyük bir saçmalık teorisinin bir parçası olduğunu" söyledi ve "Bir varlık sınıfı olarak yeni bir şey üretmiyorsunuz ve bu yüzden büyümesini bekleyemezsiniz. Kripto para birimleri kesinlikle daha büyük bir saçmalık teorisinin parçasıdır" dedi.



"BİR YOLU OLSA DURDURULMASINI İSTERDİM"



"Kolay bir yolu olsaydı ben de durdurulmasını isterdim" diyen Gates'in açıklamaları Berkshire Hathaway CEO'su ve yatırımcı Warren Buffet'ın açıklamalarını desteklerken, Gates diğer birçok eleştirmen gibi kripto para birimlerinin altında yatan blok zinciri teknolojisinin kendine özgü yararları olduğunu vurguladı.



























Kaynak: haberinburada



