ELEZIĞ'DA MİLLETVEKİLLİĞİ KARMAŞASI! ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
MHP Elazığ il teşkilatı, 85 oy farkla bir milletvekilliğini aldıklarını ileri sürerek adliye önünde toplandı.
MHP Elazığ il teşkilatı, 85 oy farkla bir milletvekilliğini aldıklarını ileri sürerek adliye önünde toplandı. Partililer gece yarısına kadar adliye önünde bekledi. MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıksever ve milletvekili adayları da adliyede yetkililerle görüştü.
"MHP VE AK PARTİ ARASINDA 85 OY VAR"
Adliyeden çıkarak açıklama yapan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıksever, "Yapılan sayıma göre Elazığ'da MHP ve AK Parti arasından 85 oyla MHP'nin teraziyi kendi tarafına çevirdiği ve vekili kazandığı bir sonuç ortaya çıktı. Şu an itibari ile yurt dışı oyları eklenmeden AK Parti 3, MHP 1 ve diğer parti 1 şeklindedir. Yetkililerle temasımız sonucunda henüz yurt dışı oylarının da tam olarak sayılmadığını, bu şekli ile MHP'nin önde olduğunu ifade ettiler. Yurt dışı seçimlerinin de gelmesinin ardından açıklanacağı yönünde bilgi verdiler" dedi.
Basın açıklamasının ardından teşkilat yöneticilerinin isteği ile adliye önünde bekleyen partililer dağıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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