ELÇİN'DEN NAGEHAN'A SERT SÖZLER: ADINA UTANMAKTAN YORULDUM
Oyuncu Elçin Sangu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile canlı yayında yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Nagehan Alçı'yı "Senin adına utanmaktan ben yoruldum" diyerek eleştirdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, gazetecilerin sorularını yanıtladığı canlı yayında tartışan Nagehan Alçı'ya tepkiler büyüyor.
"ONUN ADINI UTANMAKTAN BEN YORULDUM"
Canlı yayında yaşanan tartışma haberlerinin ardından güzel oyuncu Elçin Sangu gazeteciyi, "Nagehan (Alçı) adına utanmaktan ben yoruldum, o rezil olmaktan yorulmadı" diyerek eleştirdi.
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
Muharrem İnce katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muharrem İnce Cerrahpaşa ziyaretinin ardından görevden el çektirilen rektörün ardından, "Genel Kurmay Başkanı'nı, YÖK Başkanı'nı bir ziyaret etsem onu da görevden alırlar mı" dedi. Bunun üzerine Nagehan Alçı "Seçildiğiniz takdirde Hakan Fidan'ı da görevden alacak mısınız" dedi. İnce "Onu söylersem gider Tayyip Erdoğan'a söylersiniz" cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
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