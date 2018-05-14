İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika için "Dünyada daha iyi bir dostumuz yok. Tarihi tanıyarak tarih yazdınız. Bu anı hatırlayın, Trump tarih yazdı" dedi.

Dünyanın büyük bölümünün karşı çıkmasına rağmen ABD'nin Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin açılışı yapıldı.

"AMERİKA TARİH YAZDI"

Açılış töreninde konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD için "Dünyada daha iyi bir dostumuz yok. Tarihi tanıyarak tarih yazdınız. Bu anı hatırlayın, Trump tarih yazdı" dedi. Bugünün kendileri için 'zafer günü' olduğunu söyledi. "Bugün ulusal hafızalara nesiller boyu kazınacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada