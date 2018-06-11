Elazıspor, Oktay Derelioğlu İle Anlaştı
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Elazıspor, Oktay Derelioğlu ile Anlaştı

ELAZISPOR, OKTAY DERELİOĞLU İLE ANLAŞTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, teknik direktörlük görevi için Oktay Derelioğlu ile anlaştı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Elazıspor, Oktay Derelioğlu İle Anlaştı(7/10)3

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Elazığspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığına kesin gözüyle bakılan Hacı Murat Yümlü, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile el sıkıştı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın tam desteğini alan işadamı Hacı Murat Yümlü'nün Türk futbolunun efsane isimlerinden Oktay Derelioğlu ile anlaştığı belirtildi.

DERELİOĞLU GEÇTİĞİMİZ SEZON GAZİANTEPSPOR'U ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki teknik direktör, teknik direktörlük kariyerine Kahramanmaraşspor'da başlarken geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'u çalıştırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Elazıspor  Oktay  Derelioğlu  İle  Anlaştı    haber

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