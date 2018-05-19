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El Ele Yakalanmışlardı, İddialara Instagram'dan Noktayı Koydu
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El ele yakalanmışlardı, iddialara Instagram'dan noktayı koydu

EL ELE YAKALANMIŞLARDI, İDDİALARA INSTAGRAM'DAN NOKTAYI KOYDU

Deniz Seki, Tayfun Topal'la birlikte çektirdiği fotoğrafı kalp emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaştı. Böylece, Seki ve Topal arasındaki aşk iddiaları kesinlik kazandı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : El Ele Yakalanmışlardı, İddialara Instagram'dan Noktayı Koydu(10/10)6

Deniz Seki ve Tayfun Topal arasındaki aşk iddiaları kesinlik kazandı. Seki, Topal'la çektirdiği fotoğrafı kalp emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaştı.

EL ELE YAKALANDILAR

Uzun süredir beraber olduğu Faruk Salman'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz Seki, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçen hafta Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile anılan ancak iddiaları reddeden Deniz Seki, Alaçatı tatilinde işletmeci Tayfun Topal ile geçtiğimiz günlerde el ele yakalandı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA AŞK İDDİALARI KESİNLEŞTİ

Aşk söylentilerinin ardından nihayet Deniz Seki Instagram hesabından Tayfun Topal ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Böylelikle Seki ve Topal arasındaki aşk dedikoduları kesinlik kazanmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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