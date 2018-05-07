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El Clasico'da 4 gol var, kazanan yok!

EL CLASİCO'DA 4 GOL VAR, KAZANAN YOK!

İspanya La Liga'da geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Barcelona, Camp Nou Stadı'nda ağırladığı Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : El Clasico'da 4 Gol Var, Kazanan Yok!(6/10)2

İspanya La Liga 36'ncı hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Camp Nou'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 10'uncu dakikada Luis Suarez ile 1-0 öne geçti. Real Madrid bu gole 14'üncü dakikada Cristiano Ronaldo ile karşılık verdi. 45'inci dakikada Barcelona'dan Sergi Roberto, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

10 kişi olmasına rağmen ikinci yarıya da, ilk yarıda olduğu gibi hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, 52'nci dakikada Lionel Messi ile bir kez daha öne geçti. 72'nci dakikada Gareth Bale mücadelede bir kez daha eşitliği sağlarken, karşılaşmanın skorunu da tayin etmiş oldu.

BARCELONA NAMAĞLUP!

Barcelona ile Real Madrid, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 87 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Real Madrid 72 puanla 3'üncü sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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