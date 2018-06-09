Ekvador Serie B'de oynan Poroviejo-Manta maçının 28. dakikasında sahayı arılar bastı. Arıları gören futbolcular ve hakemler bir anda kendini yere bıraktı.

Ekvador Seri B liginde oynanan Portoviejo-Manta maçının 28. dakikasında sahaya arıların girmesi sonucu hakemler dahil 22 oyuncu bir anda kendisini yere attı. Yaklaşık 1 dakika boyunca yerde kalan oyuncular daha sonra ayağa kalkarak mücadeleye devam etti.

FUTBOLCULAR BİR DAKİKA YERDEN KALKAMADI

Ekvador Seri B lig maçında sahaya giren arılar nedeniyle futbolcular, hakemler ve yedek kulübesi kendini yere bıraktı. Yaklaşık bir dakika boyunca yerde kalan futbolcular arıların gitmesinin ardından ayağa kalkarak maçı tamamladı.

Mücadele Manta'nın 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Kaynak: haberinburada