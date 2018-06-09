EKVADOR LİGİNDE SAHAYI ARILARIN BASMASININ ARDINDAN FUTBOLCULAR KENDİNİ YERE BIRAKTI
Ekvador Serie B'de oynan Poroviejo-Manta maçının 28. dakikasında sahayı arılar bastı. Arıları gören futbolcular ve hakemler bir anda kendini yere bıraktı.
Ekvador Seri B liginde oynanan Portoviejo-Manta maçının 28. dakikasında sahaya arıların girmesi sonucu hakemler dahil 22 oyuncu bir anda kendisini yere attı. Yaklaşık 1 dakika boyunca yerde kalan oyuncular daha sonra ayağa kalkarak mücadeleye devam etti.
FUTBOLCULAR BİR DAKİKA YERDEN KALKAMADI
Ekvador Seri B lig maçında sahaya giren arılar nedeniyle futbolcular, hakemler ve yedek kulübesi kendini yere bıraktı. Yaklaşık bir dakika boyunca yerde kalan futbolcular arıların gitmesinin ardından ayağa kalkarak maçı tamamladı.
Mücadele Manta'nın 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan, Cami Krizi Nedeniyle Avusturya'yı Uyardı: Haçlı-Hilal Savaşı İstiyorlar
- Tsk'nın Bir Numaralı Hedefi Kandil Dağı Böyle Görüntülendi! Öcalan, Posteri Asmışlar
- İnce, Adalet Bakanlığına Giden Chp Heyetin Raporunu Açıkladı!
- Efsanelere Konu Olan Dev Yılanı İkiye Böldü
- Son Dakika! Şırnak'ta Yürütülen Operasyonlarda 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, 6 Futbolcunun Gönderilmesini İstedi
- Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a Zehir Zemberek Sözler
- Orman Bakanlığı, Ümraniye'deki 30 Dönümlük Araziyi Beşiktaş'a Bedelsiz Verdi
- Burak Yılmaz'ın Bonservis Bedeli 5 Milyon Euro Olarak Belirlendi
- Rüşvet Alan Gana Futbol Federasyonu Başkanı, Görevinden İstifa Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü
- 25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi
- Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
- Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
- 7 Camiyi Kapatma Kararı Alan Avusturya, İmamlarını Da Sınır Dışı Edecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar