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Ekonomistler, Merkez Bankasından Faiz Değişikliği Beklemiyor

EKONOMİSTLER, MERKEZ BANKASINDAN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYOR

Merkez Bankasının bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans anketine katılan ekonomistlerin yarısından fazlası politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Tarih : 07 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Ekonomistler, Merkez Bankasından Faiz Değişikliği Beklemiyor(10/10)6

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin yarısından fazlası politika faizinde değişiklik beklemiyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin 12'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor.

28 MAYIS'TA SADELEŞME ADIMI GELMİŞTİ

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı. TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmişti. 1 Haziran'dan itibaren politika faizini, fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitleyen Merkez Bankası, faiz koridorunun da bu orana kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini bildirmişti.Bu açıklamalar ışığında PPK'nın 7 Haziran'daki toplantısında ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda politika faizinde bir değişiklik yapılmaması ve yüzde 16,50'de sabit bırakılması durumunda, borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 15,00, marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 18.00 ve GLP faiz oranı da yüzde 19,50 olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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