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EKONOMİNİN PATRONUNDAN OHAL YORUMU: YATIRIMLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ


Ekonominin patronundan OHAL yorumu: Yatırımları olumsuz etkiledi
Tarih : 14 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Ekonominin Patronundan Ohal Yorumu: Yatırımları Olumsuz Etkiledi(10/10)6

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, fon akışı ve doğrudan yatırımlar anlamında en çok Türkiye algısını bozan hususun OHAL uygulaması olduğunu belirtti. Şimşek, "Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk işimizin OHAL'i kaldırmak olacağını ifade etti. Bu da dışarıda Türkiye'nin algısını, ülkemize bakış açısını olumlu yönde değiştirecek" dedi.

Şimşek'in açıklamasından satır başları şöyle;

"OHAL'İN KALDIRILMASI TÜRKİYE'YE BAKIŞI OLUMLU ETKİLEYECEK"

"Çok net bir şekilde, tabiri caizse 'terörün belini kırdık', oyunu Irak'ın içlerine kadar taşıdık, Suriye'de terör koridorunu kırdık. Dolayısıyla terör noktasındaki OHAL'in en önemli gerekçesi buydu ve haklı bir gerekçeydi. Gerçekten Türkiye çok mesafe kazandı. Bu birinci husus, FETÖ tehdidiyle de önemli ölçüde mücadelede sonuç alındı, başarıya ulaşıldı. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk işimizin OHAL'i kaldırmak olacağını ifade etti. Bu da dışarıda Türkiye'nin algısını, ülkemize bakış açısını olumlu yönde değiştirecek."

"EN UFAK FAİZ AYARLAMASI EKONOMİYİ ETKİLİYOR"

Kısa vadede mevcut değerlendirmelerin geçerli ve etkili olduğunu belirten Şimşek, "Parasal sıkılaştırma her zaman ABD ekonomisinde ciddi bir kaldıraç. Borç düzeyi yüksek olduğu için en ufak faiz ayarlaması bile reel ekonomiyi etkiliyor. Bu para politikasındaki sıkılaşmayla birlikte yapılan vergi reformunun etkisi, en geç gelecek senenin ilk yarısında sonlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Şimşek, küresel ekonomide kalıcı, uzun vadeli, yukarı yönlü bir sıkılaştırma trendi öngörmenin çok sağlıklı olmadığını ancak piyasaların çok kısa vadeli bakabildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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