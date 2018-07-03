EKONOMİNİN PATRONUNDAN KRİTİK ENFLASYON VE CARİ AÇIK AÇIKLAMASI!
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" açıklaması yaptı.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" değerlendirmesini yaptı.
YUMUŞAK İNİŞ MÜMKÜN
Şimşek, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini belirterek, yeni hükümetin para, maliye, makro-ihtiyati politika setini daha da güçlendirerek ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürmesi, yapısal reformları önceliklendirmesi ve dış kaynağın girişiyle yumuşak inişin mümkün olabileceğini söyledi.
DIŞ KAYNAKLA IMF'Yİ KASTETMEDİĞİNİ VURGULADI
Bir takipçisinin sorusu üzerine dış kaynakla IMF'yi kastetmediğini vurgulayan Şimşek, 2018 yılında toplam küresel tasarrufların 1,5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacağına dikkati çekti.
TÜRKİYE'NİN ORTA VE UZUN VADELİ GÖRÜNÜMÜ POZİTİF
Şimşek, sermayenin her zaman güvenli liman arayışında olduğuna işaret ederek, küresel dolar likiditesinin azaldığını ancak güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışının devam ettiğini, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümünün de pozitif olduğunu belirtti.
Mehmet Şimşek'in ilgili tweetleri şöyle:
Kaynak: haberinburada
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