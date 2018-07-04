Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi son dönemde yapılan zamlara ilişkin "Enflasyonun bu kadar çok çıkması bazı fiyatları da otomatik olarak kendi içinde sarmala dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

ADIMLAR MUTLAKA ATILACAK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, faiz konusunda TCMB'nin atılması gereken adımları mutlaka atacağını belirtti.

"ENFLASYON TETİKLİYOR, ZAMLAR OTOMATİK"

Bundan sonra önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyerek, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirten Zeybekci, "Enflasyonun bu kadar çok çıkması bazı fiyatları da otomatik olarak kendi içinde sarmala dönüştürüyor bununla ilgili de gereken tedbirler alınacak" dedi.

"PAZARTESİ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Yeni kabinede yer alıp almayacağı sorusuna ise Zeybekci "Bu konudaki karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" diyerek, "Pazartesi hep beraber göreceğiz. Zaten ekonomi yönetiminde isimler değişse dahi belirli doğrular vardır… Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir" dedi.

Kaynak: haberinburada