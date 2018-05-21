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Ekonominin 3 patronu liste dışı kaldı!

EKONOMİNİN 3 PATRONU LİSTE DIŞI KALDI!

Son dakika... Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci aday gösterilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer almadı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 17:40
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. CHP listeleri de YSK'ya teslim edildi.

AK Parti'de Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci aday gösterilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de aday değil.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başladı. AK Parti'de hazırlanan milletvekili aday listeleri YSK'ya götürüldü.

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Kaynak: haberinburada



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