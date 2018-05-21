EKONOMİNİN 3 PATRONU LİSTE DIŞI KALDI!
Son dakika... Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci aday gösterilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer almadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. CHP listeleri de YSK'ya teslim edildi.
AK Parti'de Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci aday gösterilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de aday değil.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başladı. AK Parti'de hazırlanan milletvekili aday listeleri YSK'ya götürüldü.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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