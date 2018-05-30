EKONOMİDE DEVRİM GİBİ HAREKET! KARARLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Merkez Bankası'nın, kur saldırısına karşı verdiği mücadeleye reel sektörden de destek geldi. Tekstilciler TL'ye dönerken, turizmciler kuru sabitledi.
Seçim açıklamasının ardından piyasada başlatılan algı operasyonları ve uluslararası arenada Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarla rekor kıran kura karşı başlatılan mücadeleye Türk iş dünyasından da destek geliyor.
Dolarla ticaret yapmak zorunda kalan pek çok sektör ya kuru sabitledi ya da TL'ye döndü. Tekstilde firmalar belirledikleri kur üzerinden kendi aralarında TL ile ticarete başladı. Turizmciler ise kur sabitleme yolunu tercih etti. Ağırlıkla yabancı uyruklu kişilerin yer aldığı evde bakım hizmeti sektöründe de ücretler TL'ye döndü.
DOLARA ŞAPKA KOYUYORUZ
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, Türkiye'nin kurun volatil olduğu bir süreçten geçtiğini bu dönemde özellikle iç piyasada TL'ye dönerek önlem aldıklarını söyledi. Karasu, "Fason imalatçı kuru fırsat bilip rakamları ikiye katladı. Ama böyle devam ederlerse işler normale döndüğünde yapacak iş bulamayacaklarını söylüyoruz. Bankalarla forward kuru alarak devam ediyoruz" dedi.
Hammaddede yerli alım yaptıkları firmalarda TL anlaşmaları yaptıklarını dile getiren Karasu, "TL'ye dönüp dolara şapka koyuyoruz. Alt baremi 4.2, üst baremi 4.5 lira olarak sabitliyoruz. Ama şartlara göre rakamlarda aşağı ya da yukarı yönlü revizeler oluyor" ifadelerini kullandı.
YABANCININ YERİNİ TÜRKLER ALDI
Evde Bakıcım Aile İlişkileri Direktörü Nizam Ali Eriş, kurdaki artış nedeniyle yabancı bakıcının yerini Türk bakıcıların almaya başladığını söyledi. Eriş, "Şu anda yüzde 50-50 yerli yabancı dağılımı var. Bu oran geçen yıl yüzde 60 yabancı şeklindeydi" dedi. Yabancı bakıcılarla toplantı yaptıklarını aktaran Eriş, şöyle konuştu:
"Bu kurda hizmet alan kişinin ödemeleri zora düşüyor. Bu nedenle biz de hem hizmet alıcılarımıza hem de bakıcılarımıza sözleşmelerinizi TL üzerinden imzalayın, eğer dolarla devam etmek istiyorsanız imzayı attığınız tarihte dolar kuru ne kadarsa o kur üzerinden bir yıl çalışmak üzere sözleşmeye bir madde ekleyin' şeklinde bir öneri sunuyoruz. Konaklamalı bakıcılar ısrar etse de bir süre sonra iş bulmakta zorlanacaklar, bu nedenle kabul edecekler."
% 40 SATIŞ TL İLE
Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, nisan ayı içinde turlarında yüzde 12'ye varan oranlarda indirimler yaptıklarını söyledi. Bu ay da kur sabitleme formülüyle ilerleyeceklerini aktaran Onaran, "Doları 4.20'lerde, euroyu da 5 TL'nin altında sabitleyeceğiz. Kur oynaklığı devam ettiği sürece kur sabitleme yapmak zorundayız" dedi. Daha önce dolarla sattıkları turların yüzde 40'ında TL'ye döndüklerini anlatan Onaran, "Tatilcinin tercihi de yön değiştirmeye başladı. Euro ve dolar kuru üzerinden yapılan rezervasyonlar yüzde 15-20 düşerken, Balkanlar yüzde 25, Rusya yüzde 30, Çin yüzde 12, Fas yüzde 65 arttı" diye konuştu. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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